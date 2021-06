김해시의회, 2021년도 행정사무감사 실시

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 김해시의회가 제237회 제1차 정례회 기간인 지난 2일부터 9일간의 일정으로 행정사무 감사에 돌입했다.

이번 감사는 시정업무 전반에 대한 실태 파악을 통해 사업의 합법성과 적정성 등을 면밀하게 검토해 제도 개선과 올바른 정책 방향 제시로 행정의 책임성과 효율성을 높이는 데 중점을 뒀다.

시의회는 2일부터 10일까지 집행부에 요구한 감사 자료를 토대로 상임위원회별로 현지 확인, 서류 검토, 현황 보고 및 청취, 질의·답변 등을 통해 시정 행정 전반을 감사한다.

송유인 의장은 “행정사무 감사를 통해 집행부가 시행한 많은 사업이 계획대로 진행됐는지 꼼꼼히 살펴보고 잘못된 부분은 개선하고, 잘된 부분은 더 발전시켜 시민의 복리증진과 시정발전의 계기로 삼을 수 있도록 노력하겠다”고 전했다.

