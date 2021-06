주호영 "승자에만 공정? 글래디에이터 사회 아냐" 이준석 직격

[아시아경제 김초영 기자] 국민의힘 대표 경선에 출마한 주호영 후보가 1일 "실력주의, 승자에게만 공정한 경쟁은 정치의 목적이 아니다"라며 이준석 후보를 직격했다.

주 후보는 이날 자신의 페이스북에 "세상 가장 공정한 룰은 이기면 살고 지면 죽는다는 '검투사의 룰'이겠지만, 우리가 추구하는 사회는 글래디에이터 사회가 아니다"라며 이같이 적었다.

주 후보는 "글래디에이터 사회는 적자생존, 승자독식, 인기영합의 원칙으로 작동한다"며 "그러나 보수정당은 공동생존, 패자부활, 가치부합의 원칙을 고수해야 한다"고 주장했다.

그러면서 "내년 정권교체를 위해 필요한 것은 자강인가, 통합인가. 결론은 둘 다"라며 "경험에서 나오는 통찰력, 지혜가 원동력이 될 것"이라고 밝혔다.

주 후보는 "'버스 떠나고 손 흔들어도 소용없다'는 식이어서는 후보단일화에 장애물만 많아질 뿐"이라며 "범야권의 다음 대선후보 한 명만 살고 나머지는 다 죽는 '배틀로얄' 방식이 되어서는 안 된다"고도 강조했다.

이는 전날 이 후보가 TV 토론에서 "버스는 정해진 시간에 정해진 정류장에 선다"며 "공당이 책임 경선을 하려면 절대 버스가 특정인을 기다려서는 안 되고, 특정인이 원하는 노선으로 다녀선 안 된다"고 한 발언을 비판한 것으로 보인다.

주 후보는 "정권교체를 하기 위해서는 범야권이 '원팀'으로 움직여야 한다"며 "이를 위해서는 '통합의 시간'이 필요하다"고 덧붙였다.

