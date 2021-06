최문순 강원지사, "지역 문제 깃발 들겠다" 대선 출마 공식화

3일 국회서 경선 참여 선언‥ 강원서 이광재 의원 이어 두 번째

[아시아경제 라영철 기자] 최문순 강원도지사가 더불어민주당 차기 대선 후보 경선에 도전할 뜻을 밝혔다.

최문순 지사는 1일 '강원도민들에게 신고드립니다'라는 제목의 글을 통해 "대통령 선거 경선에 도전하겠다. 공식으로 당에 의사 표명을 하기 전에 도민들에게 먼저 보고 올린다"면서 "6월 3일 국회에서 경선 참가 의사를 표명하고 당에 전달하겠다"며 이같이 전했다.

최 지사는 "지난 10년 동안 오직 강원도민들을 위해 모든 것을 바쳐왔다. 강원도의 이익을 위해서만 제한적으로 중앙 정치와 관계를 맺어 왔다"고 말했다.

이어 "앞으로 경선 기간 중에는 물론이고 임기가 끝나는 날까지 도정의 남을 과제들을 잘 해결하고 주어진 임무를 차질 없이 완수하는 데 모든 노력을 다하겠다"고 덧붙였다.

그러면서 "지역의 인구 소멸, 지역 대학들의 위기, 지역 청년들의 이탈 등의 문제를 정면으로 제기하며 대한민국을 분권국가로 만들어야 한다는 목소리를 내겠다"고 다짐했다.

최 지사는 강원도민과 이광재 의원에 대한 심경도 밝혔다.

그는 "마음이 너무 무겁다. 가족들과 저를 아끼는 분들이 출마를 말리기도 했다. 함께 출마하는 이광재 의원도 마음에 많이 걸렸다. 가장 마음에 걸린 것은 강원도민들에게 실망을 드리지 않을까 하는 걱정이었다"고 전했다.

최 지사는 또 "지금까지 해 오던 그대로 국민들에게 호소하겠다. 잘 못한 것은 잘 못했다고 말씀드리겠다. 약속드릴 것은 가장 진정성 있게 약속드리겠다"며 대선 출마 의지를 다졌다 .

최 지사는 오는 3일 국회에서 경선 참가를 선언하고, 추후 여의도에 사무실을 마련해 대선 레이스에 뛰어들 계획이다. 강원도청 내 최 지사 정무라인도 일괄 사퇴할 예정이다.

최 지사의 대선 출마 선언은 강원 출신 인사 중 지난달 27일 이광재(원주갑) 국회의원에 이어 두 번째며, 광역자치단체장으로도 양승조 충남지사에 이어 두 번째다.

