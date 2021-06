[글로벌 기업투자 레드핫 ①] 애플 476조원·TSMC 111조원…韓 기업은요?

모건스탠리 올해말 전세계 투자 전망 "코로나 이전 121% 수준 회복할듯"

2008년 세계 금융위기 때보다 회복 빨라…국내기업 새 시장 선제대응 시급

[아시아경제 박병희 기자] 애플 5년간 476조원, TSMC 3년간 111조원….

주요국들이 경제를 재개하면서 전 세계 기업들이 코로나19 팬데믹(세계적 대유행) 이후를 준비하기 위해 투자를 급격히 늘리고 있다. 국내 기업들도 발빠르게 대응해야 하는 상황에 처했다. 이에 맞춰 우리 정부가 각종 기업 규제를 철폐하고 우호적인 투자 환경을 조성해야 한다는 지적이 나온다.

31일(현지시간) 영국 경제주간지 이코노미스트에 따르면 미 투자은행 모건스탠리는 전 세계 투자가 올해 말이면 코로나19 이전의 121% 수준을 나타낼 것으로 예상했다. 기업들의 설비 투자 규모가 팬데믹 이전 수준을 훨씬 뛰어넘을 것이라는 전망이다. 처탄 아야 모건스탠리 수석연구원은 최근 ‘작열하는 설비투자 사이클(The Red Hot Capex Cycle)’이라는 팟캐스트 방송에 출연해 향후 글로벌 설비투자가 폭발할 것이라고 예상했다. 백신 보급으로 코로나19 방역 조치가 해제되면서 억눌려있던 소비가 폭발하는 가운데 기업들이 새로운 시장을 선점하기 위해 대규모 투자에 나서고 있다는 것이다.

실제로 경제협력개발기구(OECD)는 올해 세계 경제성장을 1973년 이후 가장 높은 5.8%로 예상했다. 소비와 투자가 예상보다 빠르게 진행하면서 지난해 12월 예상치보다 1%포인트 상향조정했다.

이는 2008년 금융위기 이후 상황과는 확연히 다른 흐름이다. 이코노미스트에 따르면 세계 금융위기 당시 세계 투자 규모가 금융위기 이전 수준을 회복하는 데 2년이 넘는 시간이 걸렸다. 반면 코로나19 상황에서는 1년여 만에 회복이 이뤄지는 셈이다. 이코노미스트는 코로나19 발생 뒤 투자 위축은 세계 금융위기 때보다 심각했지만 더 빠른 회복이 나타나고 있다고 설명했다.

대규모 투자 기회에 대비한 기업의 자금 조달 움직임도 활발하다. 기업공개(IPO)시장이 역대 최대 호황을 기록 중이고 회사채 발행도 봇물을 이루고 있다.

금융정보업체 딜로직에 따르면 지난달 26일까지 올해 들어 미국 97개 기업이 543억달러어치의 전환사채(CB)를 발행했다. 발행액은 지난해 같은 기간에 비해 11% 늘어 역대 최고 수준을 나타냈다.

박병희 기자 nut@asiae.co.kr