울진군, 왕피천·불영계곡 국립공원 지정 '주민공청회' … "정부 탈원전 정책의 대안"

[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 울진군(군수 전찬걸)이 왕피천·불영계곡의 국립공원 지정을 위한 사전 절차에 속도를 내고 있다.

1일 울진군에 따르면 지난 5월28일 왕피천공원 왕피천문화관에서 '왕피천·불영계곡 국립공원 지정 타당성조사 및 추진계획 수립 연구용역' 최종보고회 및 주민공청회가 열렸다.

울진군은 왕피천 생태경관보전지역(8만4243㎢, 2005년 10월 지정)과 불영계곡 군립공원(2만5595㎢, 1983년 10월 지정)의 체계적이고 통합적인 관리를 위해 국립공원 브랜드를 획득하기 위한 사업을 펼쳐오고 있다.

주민공청회 개최 전, 한국환경정책·평가연구원에서 실시한 지역주민 의식 조사에서 대상지역 주민 가운데 44.8%가 국립공원 신규 지정에 찬성했다. 잘 모르겠다 29.3%, 반대 25.9% 순이었다. 울진군민 전체로는 찬성 84.3%, 반대 15.7%를 보였다.

공청회에는 최재용 충남대학교 교수와 KEI 박용하 박사, 국립공원공단 남태한 부장, 경북도청 김정훈 박사 등이 참여해 전문가 패널 토의를 벌였다.

전찬걸 울진군수는 "국립공원 지정을 추진하는 첫 번째 이유는 정부의 탈원전 정책으로 어려워진, 지역경제의 위기 극복을 위한 새로운 대안이 필요한 상황이기 때문"이라며 "국립공원 지정 시 브랜드 가치 향상으로 지역관광 활성화와 지역경제 발전을 기대할 수 있다"고 강조했다.

영남취재본부 최재호 기자 tk24@asiae.co.kr