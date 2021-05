물속도 뿌려야 거두지 … 부산시, 어린 동남참게 20만 마리 낙동강 방류

수산자원연구소, 어업인 소득 위해 1일부터 2일간 북구·강서구 일대서



2014년부터 145만 마리 동남참게 방류 … 황복·보리새우도 방류 계획

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 물속에도 뿌려야 거둔다!

수산자원 확보를 위해 어린 동남참게를 낙동강에 방류하는 사업이 전개된다.

부산시(시장 박형준) 수산자원연구소는 수산자원 조성과 어업인 소득향상을 위해 1일부터 2일까지 이틀간 부산 낙동강 유역에서 어린 동남참게 20만 마리를 방류한다고 밝혔다.

방류되는 어린 동남참게는 지난 4월 자연에서 건강한 성숙 어미를 확보한 뒤 산란 유도를 통해 부화시키고 40여일 정도 키워, 전갑폭이 0.7㎝ 이상인 개체다.

수산자원연구소는 이들을 북구, 강서구 낙동강 유역 어업인들과 함께 방류하고, 환경부 주최로 한국수자원공사와 낙동강하굿둑 상류에도 방류해 낙동강 유역 생태계 복원을 유도할 계획이다.

동남참게는 가을철에 번식을 위해 바다로 이동해 하구 근처에서 교미 후 4~6월에 암컷이 알을 품고, 부화한 새끼는 하천으로 올라가 성장하는 것이 특징이다.

주로 찜, 탕, 게젓을 담는 데 이용되며, 미식가들이 선호하는 전통적으로 인기 있는 중요한 내수면 자원이다.

수산자원연구소는 2014년 처음으로 동남참게 종자 생산에 성공한 뒤 지금까지 총 145만 마리의 동남참게를 방류했다.

동남참게에 이어 황복, 보리새우 등 다양한 수산 종자도 방류할 예정이다.

임정현 부산시 수산자원연구소장은 “동남참게는 낙동강하굿둑 개방에 대비한 수산자원 관리와 조성에 역점을 둔, 지역어업인이 선호하는 품종”이라며, “코로나19 확산 방지를 위해 마스크를 반드시 착용하고 최소한의 어업인과 어선을 동원해 수산 종자를 해상으로 운반 방류할 예정“이라고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr