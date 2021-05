홍남기, OECD 각료이사회서 "7월까지 디지털세 원칙 도출되길"

[세종=아시아경제 김현정 기자] 홍남기 경제부총리 겸 기획재정부 장관이 31일 경제협력개발기구(OECD) 각료이사회에 화상으로 참석해 올해 7월까지 디지털세 원칙이 도출되기를 기대한다고 밝혔다.

홍 부총리는 이날 '공동의 가치: 녹색·포용적 미래 구축'을 주제로 개최된 각료이사회에 참석, 개회식 발언을 통해 "디지털 경제 적응 노력의 일환으로, OECD를 중심으로 디지털 경제의 글로벌 조세규범인 디지털세 논의가 이루어지고 있다"면서 "올해 7월까지 디지털세의 본래 취지에 부합하고 각국의 세원잠식을 막을 수 있는 명확하고 합리적인 원칙이 도출되기를 기대한다"고 역설했다.

그는 이어 향후 국제사회가 협력해 나가야 할 길을 복원력, 포용력, 혁신력의 3가지 방향으로 제시했다. 홍 부총리는 "세계경제가 올해 5.8% 성장할 것이라는 OECD의 경제전망은 예상보다 빠른 회복세를 반영한다"면서 "한국은 1분기 1.6% 정장률로 위기 이전 GDP 수준을 회복하는 등 OECD 국가 중 최상위 수준의 성장률을 달성했다"고 소개했다. 이어 "이러한 회복세(upturn)를 안착시켜 나가기 위해서는근본적으로는 ▲공급망 복원 ▲다자주의 복원 ▲국제적 이동 복원 등세 가지 차원의 복원력 강화가 시급하다"면서 "이들 복원력 강화는 글로벌 교역·투자 회복에 주춧돌 역할을 할 것"이라고 설명했다. 홍 부총리는 "이러한 의미에서 OECD 차원에서의 국제적 이동 이니셔티브 논의의 진전, 신속하고 공평한 백신 보급 노력을 환영한다"고도 했다.

국가간·계층간 격차를 완화하는 포용력 제고도 강조했다. 그는 "계층 간 격차 완화 차원에서, OECD가 청년·여성 등 취약계층의고용·주거에서의 불균등 문제에 주목하고 있는 것을 환영한다"며 "OECD의 주택정책지침 보고서와 청년 액션 플랜(2013년 발표) 개정이 각국 정부의 부동산정책 수립, 정부정책에 대한 청년층의 신뢰 확보에 큰 도움이 될 것"이라고 전망했다.

아울러 "저소득국가 지원을 통해 국가간 불균등한 회복을 해결해야 한다"며 "채무상환 유예 및 채무재조정 조치와 더불어 열악한 보건의료 여건 개선 및 디지털 격차 해소 등을 위해 포용적 ODA를 중점 추진해 나갈 것"고 덧붙였다.

한편, 이날 회의에는 OECD 회원국 38개 관계자와 우리정부 대표단인 홍남기 부총리와 윤태식 기재부 국제경제관리관, 이성호 외교부 경제외교조정관 등이 참여했다.

김현정 기자 alphag@asiae.co.kr