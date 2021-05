OECD, 올해 韓성장률 '3.8%' 전망…0.5%p 상향

OECD 세계 경제전망 발표

[세종=아시아경제 손선희 기자] 경제협력개발기구(OECD)가 올해 한국 경제 성장률을 3.8%로 전망했다. 지난 3월 전망(3.3%) 이후 두 달 만에 0.5%포인트 올려잡았다.

OECD는 31일 OECD 회원국 및 주요 20개국(G20)을 대상으로 이 같은 내용의 경제전망을 내놨다. OECD는 한국 성장률을 상향 조정한 배경으로 "최근 빠르가 강한 회복세를 반영했다"며 "주요 선진국 중 가장 빠르게 1분기 중 코로나19 위기 전 국내총생산(GDP) 수준을 회복했다"고 밝혔다.

특히 코로나19 위기가 본격적으로 닥쳤던 지난해 역성장을 최소화하면서 올해를 포함한 최근 2년 성장률은 주요 선진국 및 OECD 회원국 중 최상위 수준이 될 것으로 전망했다. 한국의 2020~2021년 평균성장률은 1.5%로, 이는 G20 중 2위 및 OECD 회원국 중 5위 수준이다. OECD는 아울러 한국 경제가 2022년까지 빠르고 안정적 회복세를 이어갈 것이라고 내다봤다.

올해 세계경제 전망률은 5.8%가 될 것이라고 OECD는 밝혔다. 역시 기존 3월 전망치보다 0.2%포인트 오른 것이다. OECD는 "백신접종 확대 및 주요국 정책효과 등으로 세계경제 회복세가 점차 강화될 것"이라면서도 "다만 선진국, 신흥국 간 회복속도는 큰 차이를 보일 것"이라고 전망했다. 특히 미국의 경기부양책이 세계경제 회복에 크게 기여할 것이라고 덧붙였다.

OECD는 세계경제가 올해 코로나19 위기 이전 수준을 회복하겠지만, 본격 성장경로 복귀는 2022년 이후에나 가능할 것이라고 전망했다. 특히 고용시장 회복이 더뎌 대부분의 국가가 2022년 말까지 위기 이전 수준을 회복하지 못할 것이라고 내다봤다.

향후 정책방향으로는 ▲신속한 백신보급 ▲적극적 거시정책 ▲구조개혁 등을 권고했다. 특히 OECD는 백신의 신속 보급을 위해 국제적 협력을 촉구하고, 완화적 통화정책과 함께 피해계층에 집중된 확장적 재정정책을 지속할 것을 권고했다.

