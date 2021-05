지난달 크게 오른 D램·낸드 고정거래가, 이달엔 '보합'…"3분기 상승 전망"

[아시아경제 정현진 기자] D램과 낸드플래시 등 메모리반도체 고정거래가격이 5월 중 보합세를 보였다. 분기별로 크게 움직이는 특성으로 인해 지난달 최대 26%까지 올랐으나 이달에는 가격 변동이 없었던 것이다.

31일 시장조사기관 트렌드포스에 따르면 5월 PC용 D램(DDR4 8Gb) 고정거래가격은 전월과 동일한 3.8달러로 집계됐다. PC용 D램 고정거래가격은 올해 1월 5% 상승한 이후 두 달 연속 보합세를 보이다가 지난달 26.67% 상승했다. 당시 2017년 1월 이후 가장 높은 상승폭을 기록했다.

트렌드포스는 이달 고정거래 가격은 지난달 가격 상승의 영향으로 변동이 없었지만 새로운 장기 계약이 시작되는 3분기 첫 달인 7월에 3∼8% 상승할 것으로 예상했다. D램 고정거래가격은 기업들이 분기별로 장기 계약을 하는 탓에 분기 초 큰 변동 폭을 보인다.

트렌드포스는 "노트북 출하량 증가와 메모리 반도체 제조사의 재고 부족으로 3분기 고정거래 가격이 꾸준히 상승하고 D램 공급사 수익성이 개선될 것"이라고 전망했다.

낸드플래시도 가격이 보합세를 기록했다. 지난달 8.57% 올랐던 메모리카드·USB향 낸드플래시 범용제품(128Gb 16Gx8 MLC) 고정거래가격은 4.56달러로 지난달과 동일했다. 트렌드포스는 4월 가격 상승의 영향으로 다음달까지 큰 가격 변동이 없을 것이라면서도 가격 상승세는 올해 하반기에도 이어질 것으로 내다봤다.

트렌드포스는 "중국의 이동 통신 인프라 사업 착수와 코로나19 사회적 거리두기 완화에 따른 미국, 유럽 지역의 포스(POS) 단말기, 오락 기기 등 소비제품 수요도 늘면서 연말까지 낸드플래시 가격 상승세가 이어질 것"이라고 분석했다.

