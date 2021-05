농식품부 장관 "기후위기發 식량위기, 코로나보다 심각…농업 탄소중립 실현"

농식품부, 2021 P4G 정상회의 중 식량·농업 세션 개최

[세종=아시아경제 문채석 기자] P4G 서울 녹색미래 정상회의를 계기로 마련된 농업분야 전문가 토론에서 기후변화로 인한 식량위기가 코로나19보다 더 큰 피해를 초래할 수 있다는 우려가 제기됐다. 전문가들은 이를 극복하기 위해서는 탄소 지속가능한 미래 먹거리를 확보하고, 농업분야에 탄소 중립 실현을 위한 국제적인 협력을 강화해야 한다고 제언했다. 한국의 김현수 농림축산식품부 장관은 기후 위기가 식량 위기로 이어지지 않도록 국제 협력의 필요성을 제안했다.

농림축산식품부는 31일 폐막한 '2021 P4G 서울 녹색미래 정상회의' 기간 중 '식량·농업 세션'을 개최했다고 밝혔다. 행사는 정부가 지난해 12월 '2050 탄소중립' 실현을 목표로 '저탄소 발전전략'을 발표한 이후 우리나라에서 처음 열리는 기후·환경 정상회의의 기본세션으로 마련됐다. P4G에선 식량·농업을 포함해 물, 에너지, 순환경제, 도시 등 5대 분야를 중점 과제로 추진하고 있다. 이날 세션에선 김 장관을 비롯해 취동위 유엔 식량농업기구(FAO) 사무총장, 아그네스 칼리바타 2021 유엔 푸드시스템 정상회의 특사, 라스무스 프렌 덴마크 농식품부 장관이 기조 연설을 통해 세계 식량 안보, 농업 녹색전환을 위한 협력을 강조했다.

김 장관은 코로나19보다 기후 위기에 따른 식량 위기가 더 심각할 수 있다며 국가별 노력과 글로벌 협력 강화를 제안했다. 그는 "탄소 중립은 한국의 농업·농촌분야에 중대한 도전이자 기회로 농업·농촌분야 탄소중립 달성을 위한 로드맵을 마련 중"이라며 "앞으로 농업은 농식품의 생산·유통·소비 전 과정에서 온실가스를 보다 적극 감축하는 혁신적 변화 과정이어야 한다"고 강조했다.

P4G 사무국이 주관한 1부에선 스타트업 프로젝트 사례를 소개하고, 개발도상국이 기후 변화에 대응하면서 수익 창출이 가능한 영농 방식, 버려지는 식품 자원화 모델과 푸드시스템 전환 투자 유도 방안 등을 논의했다. 2부 토론에선 김효은 글로벌녹색성장기구 사무차장을 좌장으로 개도국이 기후변화에 대응해 탄소 중립과 식량 안보를 달성할 민관 파트너십 사례 등을 다뤘다. 김 사무차장은 "세계 온실가스 배출량의 약 4분의 1이 식품생산에서 비롯되지만 전세계 생산하는 식품의 약 3분의 1을 폐기하고 동시에 매일 약 10억명의 인구가 굶주림에 허덕이고 있다"고 지적했다.

국내산 못난이 농산물과 재고 농산물을 활용해 가공식품을 개발·판매하는 성과를 인정 받아 지난해 1월 농식품부의 '이달의 A-벤처스'로 선정됐던 국내 중소벤처 창업기업(지구인컴퍼니)도 소개됐다. 이상만 농식품부 국제협력국장은 "지속가능 푸드시스템 구축과 농업분야 탄소중립 전환을 위한 민관 파트너십 중요성, 실천 방안·사례 등을 논의하고 식량·농업 분야 민관 파트너십 모델의 발전 방향을 제시했다"며 "향후 공적개발원조(ODA) 등 개도국 농업협력사업 추진 시 참고할 것"이라고 말했다.

한편 이번 식량·농업 세션의 논의 결과는 오는 9월 열릴 예정인 주요 20개국(G20) 농업장관회의, 유엔 푸드시스템 정상회의 등에서 논의를 지속해나갈 예정이다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr