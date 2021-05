[아시아경제 성기호 기자] NH농협금융지주 경영기획부문 임직원은 31일, 대구 달성군 구지면 소재 마늘 농가를 찾아 농촌 일손돕기를 실시했다고 밝혔다.

이날 경영기획부문장인 배부열 부사장을 비롯한 농협금융지주 임직원 20여명은 마늘 수확, 마늘쫑 뽑기, 잡초 제거, 마을 환경정리를 실시하는 등 농민들과 함께 땀 흘리며 공감하고 소통하는 시간을 가졌다.

배 부사장은 “코로나19로 인한 인력 부족으로 어려움을 겪고 있는 농업인들에게 조금이나마 힘이 되었으면 좋겠다”며, “앞으로도 농업인과 함께하는 100년 농협을 만들기 위해 농가에 실질적인 지원과 관심을 아끼지 않겠다”고 말했다.

한편, 농협금융은 금융지주 차원의 ESG(환경·사회·지배구조) 추진전략에 따라 은행, 생명, 손해, 증권 등 자회사들과 함께 지역사회와 농업·농촌을 위한 사회공헌 활동을 지속적으로 추진해 나갈 계획이다.

