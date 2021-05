[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 갓 태어난 아이를 방치해 숨지게 하고 시신을 은닉한 20대가 경찰에 붙잡혔다.

전남 여수경찰서는 출산 직후 갓난아기를 방치해 숨지게 한 혐의(살인)로 A(22)씨를 검거했다고 31일 밝혔다.

A씨는 지난 27일 오전 5시 30분께 여수시의 한 원룸에서 출산한 뒤 갓난아기를 방치해 숨지게 한 뒤 은닉한 혐의를 받고 있다.

경찰은 정확한 사인을 규명하기 위해 갓난아기를 부검하고 A씨를 상대로 정확한 범행 경위를 조사하는 한편, 구속영장을 신청할 방침이다.

