"플랜트 현장에 디지털 적용" 삼성엔지니어링, PTC와 AR-IoT 사업개발 MOU

[아시아경제 정현진 기자] 삼성엔지니어링이 글로벌 디지털솔루션 기업 PTC와 손잡고 플랜트 현장에 대한 디지털 기술 적용 및 사업화를 추진하며 디지털트랜스포메이션(DT) 가속화에 나선다고 31일 밝혔다.

삼성엔지니어링은 지난 28일 글로벌 디지털 솔루션 기업인 PTC코리아와 '증강현실(AR) 및 사물인터넷(IoT) 기술을 활용한 신사업 개발을 위한 업무협약'을 체결했다. 삼성엔지니어링의 본사인 서울시 강동구 상일동 GEC에서 진행된 이번 체결식에는 삼성엔지니어링 솔루션사업본부장 문덕규 전무와 PTC코리아 국내영업총괄본부장 김상건 전무 등 양사 관계자가 참석했다.

이번 업무 협약은 플랜트 건설·운영과 디지털 혁신·솔루션 분야에서 양 사의 전문성과 노하우를 바탕으로 플랜트 현장에 대한 디지털 기술 적용과 사업화를 위해 추진됐다. 양 사는 이번 업무협약을 통해 삼성엔지니어링의 국내외 현장 대상 PTC코리아의 디지털 기술 적용, 디지털기술 기반의 플랜트 건설·운영 솔루션 공동사업화 추진 등을 위해 협업하게 된다.

PTC는 글로벌 AR·IoT 플랫폼 기업으로 시장조사업체 가트너가 발표한 '2020년 최고의 AR?IoT 리더'에 선정된 업체다. 삼성엔지니어링은 이번 협약으로 PTC의 AR 기술을 플랜트 건설현장에 적용, 사전에 구현함으로써 프로젝트 품질 제고, 생산성 향상이 가능할 것으로 기대하고 있다. 실제 두 회사는 이미 협업에 돌입해 7월 중 AR기반 스마트 현장관리시스템 오픈을 앞두고 있다.

또 삼성엔지니어링은 수처리와 대기오염방지 시설 등 친환경 설비를 건설 운영하는 사업인 그린인프라 분야에서의 디지털 기술 적용에도 주목하고 있다. 삼성엔지니어링은 이번 협약을 계기로 IoT를 기반으로 한 운영현장에서의 실시간 모니터링, 데이터 수집, 이를 활용한 운영 효율화와 AI 분석과 예측이 가능할 것으로 기대하고 있다고 밝혔다.

삼성엔지니어링 관계자는 "회사가 지속적으로 추진하고 있는 디지털 혁신과 혁신솔루션 사업화의 일환"이라며 "PTC와의 긴밀한 협업을 통해 가시적인 성과를 만들어내겠다"라고 말했다.

