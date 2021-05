이마트24, 아이스크림 5개 구매시 60% 할인…‘2+1’ 행사도

[아시아경제 임춘한 기자] 이마트24가 일찍 찾아온 무더위에 하절기 행사와 상품을 선보인다고 31일 밝혔다.

이마트24는 다음달 8종 아이스크림에 한 해 5개 구매 시 60% 할인된 2000원에 판매하는 파격 할인행사를 진행한다. 해당 품목은 해태 호두마루바, 해태 체리마루바, 해태 바밤바, 빙그레 캔디바, 롯데 메가톤 등이다. 개당 1000원인 아이스크림을 개당 400원이라는 저렴한 가격에 구입할 수 있다.

또한 KB국민카드로 1000원 아이스크림 2+1 행사 상품을 결제 시 20% 추가 할인된 금액으로 구입할 수 있다. 2+1행사 대상 상품은 롯데 돼지바, 롯데 스크류바, 빙그레 비비빅, 해태 쌍쌍바, 빙그레 메로나 등 19종이다.

이마트24는 휴대용 선풍기 9종을 비롯해 선케어 제품 14종, 풋커버 8종, 쿨 토시, 쿨 스카프, 냉장고 바지 등 무더위를 대비할 수 있는 다양한 상품을 운영 중이다.

이마트24 관계자는 "올해에도 일상에서 마스크를 계속 착용해야 하기 때문에 더위를 심하게 느끼는 고객이 늘어날 것으로 예상된다”며 "여름 상품 도입을 앞당기고 종류를 확대해 고객들이 원하는 상품을 구매할 수 있도록 철저히 준비할 계획”이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr