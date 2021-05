[아시아경제 이창환 기자] 울산시 울주군 온산읍 고려아연 온산제련소에서 컨테이너 청소 작업을 하던 이 회사 소속 40대와 30대 근로자 2명이 쓰러졌다.

사고는 30일 오전 9시34분께 발생했으며 두 사람 모두 심폐소생술을 받으며 병원으로 이송됐으나 숨졌다.

소방당국은 이들이 재처리 공정 관련 컨테이너를 청소하던 중 유독 가스를 흡입해 질식한 것으로 추정하고 있다.

경찰은 현장 안전 관리자 등을 상대로 사고 경위를 조사할 방침이다.

