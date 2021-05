[아시아경제 이창환 기자] 국내 코로나19 신규 확진자 수가 400명대 후반을 나타냈다.

중앙방역대책본부는 30일 0시 기준으로 코로나19 신규 확진자가 480명 늘어 누적 13만9910명이라고 밝혔다.

전날(533명)보다 53명 줄면서 500명 아래로 떨어졌다. 400명대 확진자는 이달 10일(463명) 이후 20일 만이다.

주말 검사 건수가 줄면서 확진자 수도 감소한 것으로 풀이된다. 아직 확진자 수가 추세적으로 감소하고 있다고는 보기 어렵다는 분석이다.

이날 신규 확진자의 감염경로는 지역발생이 464명, 해외유입이 16명이다.

