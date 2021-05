스타필드, 별다방 도서관 4주년…‘나를 위한 여행’ 행사

[아시아경제 임춘한 기자] 스타필드 코엑스몰의 별마당 도서관이 오는 31일부터 다음달 30일까지 4주년을 기념해 모두가 희망하는 여행을 테마로 ‘나를 위한 여행’ 온오프라인 행사를 연다고 30일 밝혔다.

이번 행사는 코로나19 여파로 여행을 떠나지 못한 아쉬움을 조금이나마 달래고, 힐링과 배움을 통해 앞으로 떠날 여행을 슬기롭게 준비하자는 의미를 담아 기획했다. 별마당 도서관 중심부에 제3회 열린 아트 공모전 대상작인 계정권, 최환성 작가의 ‘도대체 무엇이 오늘날의 변화를 그토록 색다르고 흥미롭게 만드는가’을 설치해 여행의 즐거움을 전한다.

별마당 도서관은 각 분야 명사들이 소개하는 여행 이야기로 꾸민 도서전을 연다. 유홍준 교수, 허영만 만화가, 윤영미 아나운서, 엄홍길 대장이 참여해, 문화유산, 맛집, 여행지, 산에 관한 서적들을 직접 큐레이션했다. 또한 국립합창단이 별마당 도서관을 찾아 ‘힐링 송’을 노래해 지친 마음을 어루만진다. 별마당 도서관 곳곳에서 공연하는 모습을 영상으로 담아 마치 실제로 보는 것과 같은 생동감을 느낄 수 있다.

방문객을 위한 이벤트도 준비했다. 도서전 인스타그램 인증샷을 통해 총 400명에게 명사들의 저서를 선물한다. 별마당 도서관에서 열리는 도서전뿐 아니라 스타필드 코엑스몰 곳곳에서 캠핑, 세계 미식 등 다양한 여행 관련 콘텐츠를 함께 만나볼 수 있다. 아울러 캠핑용품, 아웃도어 의류 등 여행 관련 팝업스토어도 다음달 10일부터 16일까지 진행한다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr