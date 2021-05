오늘 백신 접종자 51만3000명…1차 접종률 10% 넘어

[아시아경제 황윤주 기자] 국내 코로나19 백신 1차 접종률이 28일 10%를 넘어섰다.

코로나19 예방접종 대응 추진단(추진단)은 이날 신규 1차 접종자가 오후 5시까지 51만3000명 늘어 누적 520만4000명이 됐다고 밝혔다.

이에 전체 인구(작년 12월 기준 5134만9116명) 대비 10.1% 수준이다. 지난 2월 26일 백신 접종이 시작된 지 91일만 이다.

추진단은 "국민 10% 예방접종 달성은 코로나19로부터 우리 국민의 보호막이 한층 두터워진 것을 의미한다"고 평가했다.

