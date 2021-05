[아시아경제 황윤주 기자] 아모레퍼시픽 아모레퍼시픽 090430 | 코스피 증권정보 현재가 287,000 전일대비 2,000 등락률 -0.69% 거래량 184,736 전일가 289,000 2021.05.28 15:30 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목] "아모레퍼시픽, 중작기적 실적 성장 초입"SSG닷컴-아모레퍼시픽, 단독상품·프로모션 등 협업 확대아모레퍼시픽, 30만원 고지 눈앞 close 그룹은 서경배과학재단이 지난 24일과 28일 종류주식 4099주를 장내매도했다고 28일 공시했다. 장내매도 후 주식 수는 14만6077주로 줄었다. 지분율은 1.08%에서 0.15%로 떨어졌다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr