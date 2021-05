광주은행, 국제자동차경주장 활성화 위해 전남개발공사에 3천만원 후원

전남개발공사와 상호 다양한 연계 및 발전에 협력하기로 협약

지난해 4월 ‘교통안전문화’ 확산 위해 전남개발공사에 3천만원 기부금 전달에 이어 지역사회 발전을 위한 관심 지속적으로 이어가

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주은행(은행장 송종욱)은 27일, 전남개발공사(사장 김철신)와 국제자동차경주장 활성화를 위해 함께 힘을 모으기로 업무협약을 체결했다.

28일 광주은행에 따르면 이번 업무협약은 광주은행이 국제자동차경주장의 발전을 위해 3천만 원을 후원하고, 전남개발공사와 함께 국내 모터스포츠 저변 확대와 경주장 활성화, 지역 발전을 위해 상호 다양한 연계 및 발전에 협력하기로 했다.

김철신 전남개발공사 사장은 “앞으로 지속적인 모터스포츠 저변 확대와 국제자동차경주장의 활성화를 통해 지역 발전의 선도적인 역할에 매진하겠다.”고 말했다.

이에 송종욱 광주은행장은 “국내 모터스포츠 및 자동차산업 발전을 위해 국제자동차경주장이 큰 역할을 할 것으로 기대하며 지역민의 공공 체육시설로서 많은 사람으로부터 사랑받는 문화공간으로 발전해나가길 바란다”며, “전남·광주 대표은행으로서 지역의 경제·사회·문화 등 다양한 분야에 관심을 가지고 ESG 경영철학을 실천하며 기업의 사회적 책임에 최선을 다하겠다.”고 말했다.

한편 광주은행과 전남개발공사는 지난해 4월에도 교통안전문화 확산을 위한 ‘안전운전 체험 프로그램’업무협약을 맺고, 광주은행이 기부금 3천만 원을 전달하는 등 지역사회 발전을 위한 관심을 지속해서 이어가고 있다.

‘안전운전 체험 프로그램’은 국제자동차경주장의 특장점을 살린 특성화된 프로그램으로 운전습관, 교통사고 예방법 등 교통안전교육과 함께 차량의 가속 및 제동 성능을 몸소 느낄 수 있도록 구성하고, 업무협약을 통해 프로그램 활성화를 위한 대외 홍보, 참가자 모객 등 다양한 연계 및 발전에 협조하고 있다.

전남개발공사가 운영 중인 국제자동차경주장은 전남 영암에 위치하며, 단순히 자동차 마니아층만을 위한 시설이 아니라 F1블록과 상설블록, 오프로드, 카트경기장 외에도 한국자동차연구원, 야구장, 오토캠핌장 등의 구성으로 국내 최대 모터스포츠 테마파크로 조성돼있다.

