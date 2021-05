아이엘바이오, 충남대와 결핵균 단백질 활용 암 치료제 개발 특허 이전 협약

[아시아경제 유현석 기자] 스마트 광학 테크 기업 아이엘사이언스의 자회사 아이엘바이오는 충남대산학협력단과 결핵균 단백질을 수지상 세포 암 치료제로 활용하는 특허 기술의 이전 협약을 체결했다고 28일 밝혔다.

아이엘바이오가 충남대로부터 이전 받는 특허는 결핵균의 Rv0652 단백질을 아쥬반트(adjuvant, 면역반응을 높이기 위한 첨가 물질)로 활용한 기술로서 이를 통해 종양의 성장을 효과적으로 억제할 수 있다.

수지상 세포는 포유동물의 면역계 일부를 이루는 면역 세포로 항원 물질을 처리하는데, 암환자들은 수지상 세포의 기능이 저하돼 있어 정상적인 항암 면역기능을 유도하는 것이 어렵다.

이 기술은 결핵균에서 유래한 단백질이 수지상 세포를 효과적으로 성숙시킨다는 사실의 발견에서 시작됐다. 이를 아쥬반트로 활용하면 수지상 세포 암 치료제 개발이 가능한 원리다.

한편, 아이엘바이오는 패각분말에서 추출한 고농도 칼슘과 천연 미네랄을 핵심원료로 한 피부미백, 주름 및 두피개선용 화장료 조성물 특허 등을 보유한 혁신 기술의 바이오 전문기업이다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr