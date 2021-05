타임스퀘어, 여름 맞이 뷰티 브랜드 프로모션 진행

[아시아경제 임춘한 기자] 복합쇼핑몰 경방 타임스퀘어는 28일 여름을 맞아 뷰티 브랜드 프로모션을 진행한다고 밝혔다.

이번 행사는 얼굴전용 피트니스 ‘페이스핏 바이 아리따움’과 코스메틱 브랜드 ‘더바디샵’이 참여해 타임스퀘어 매장을 방문하는 고객들에게 추가경품 및 할인 혜택을 제공한다.

타임스퀘어 3층에 위치한 얼굴전용 피트니스 페이스핏 바이 아리따움은 8월 말까지 추가증정 이벤트를 진행한다. 타임스퀘어 전체 F&B매장 당일 영수증을 제시하는 고객들에게 체지방 관리 건강기능 식품인 메타그린슬림 1포를 증정한다.

코스메틱 브랜드 더바디샵은 올해 첫 빅세일을 실시한다. 28일과 29일 이틀간 더바디샵 멤버십데이를 운영해 행사 제품을 30% 할인된 가격으로 만나볼 수 있다. 단, 기존 할인제품은 행사에서 제외된다.

타임스퀘어 관계자는 “부쩍 더워진 날씨에 스킨, 바디 관리에 고민이 많을 고객들을 위해 뷰티 브랜드 프로모션을 진행하게 됐다”며 “스킨, 바디 관리에 좋은 다양한 뷰티 제품들을 만나보시길 바란다”고 말했다.

