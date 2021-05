롯데온, ‘미리 온 썸머’ 행사…최대 40% 할인

[아시아경제 임춘한 기자] 롯데온은 다음달 6일까지 '미리 온(ON) 썸머' 행사를 진행한다고 28일 밝혔다. 매일 최대 5개의 여름 시즌 상품을 선정해 최대 40% 할인 판매한다.

인기 의류로는 폴로랄프로렌 남성 커스텀슬림핏 라운드 반팔티셔츠, 프롬비기닝 스윙 투웨이 체크 밴딩팬츠, 테슬라 언더레이어 라운드 반팔 티셔츠 등을 판매한다. 이외에도 화장품과 여름 가전, 침구 등 50여개 상품을 할인 판매한다.

럭키박스 상품도 최대 반값에 저렴하게 판매한다. 럭키박스는 아이스크림, 캠핑 용품, 티셔츠 등 여름 시즌 상품을 무작위로 골라 구성한 상품이다. 28일부터 30일까지는 몽쉘, 카스타드, 빼빼로 등 2만원 상당의 박스형 과자, 31일부터 다음달 1일까지는 스크류바·돼지바 등 2만원 상당의 아이스크림을 무작위로 담아 각각 1만5,900원에 판매한다. 다음달 2일부터 3일까지는 피크닉 보냉백과 도시락 가방 등 캠핑용품 2개를 4900원에 판매하며, 4일부터 6일까지는 2만원대 티셔츠를 9900원에 선보인다.

롯데온 관계자는 “올 여름 무더위가 예상되면서 미리 여름을 대비하려는 분들을 위해 패션, 가전, 뷰티 등 카테고리 별 다양한 여름 시즌 상품을 준비했다”며 “재미를 더하기 위해 일반적인 할인 판매뿐만 아니라 시원한 구성의 럭키박스도 준비했으니 즐거운 쇼핑으로 시원한 여름 나시기를 바란다”고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr