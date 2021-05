최근 와촌면사무소에 성금 50만원 익명 기부

[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 경산시는 최근 와촌면행정복지센터(면장 김헌수)에 익명의 기부자가 방문, 저소득 가정 아동을 위해 보탬이 되고자 한다며 사랑의 성금 50만원을 기부했다고 27일 밝혔다.

기부자는 지난 21일 성금이 익명으로 기탁되기를 희망하며 "몇해 전 와촌면 소재 편의점에서 어떤 여학생이 아동무료급식쿠폰을 가지고 결제할 때 머뭇거리며 부끄러워 하는 모습이 마음에 계속 남아있었다"는 말을 남겼다.

와촌면은 기부받은 성금을 면 아동급식대상자 25명에게 문화상품권 2만원권으로 전달할 예정이다.

김헌수 와촌면장 "익명의 기부자에게 깊은 감사와 존경의 마음을 표하며 어려운 이웃에게 행복을 담아 전달하겠다. 기부자의 따뜻한 마음이 고스란히 전달되기를 바란다"고 전했다.

영남취재본부 최재호 기자 tk24@asiae.co.kr