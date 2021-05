신용보증기금, 가정의 달 맞이 '지역상생 도시락' 2500개 기부

[아시아경제 송승섭 기자]신용보증기금이 5월 가정의 달을 맞아 노사공동 사회공헌활동을 실시했다.

26일 신보에 따르면 노사 임직원 27명은 전일 대구 안심제1종합사회복지관을 방문했다. 채원규 전무이사와 고광욱 노동조합 수석부위원장 등 임직원은 지역 내 결식세대를 위한 도시락 50개를 포장하고 배달했다.

또 결식예방 행사를 지원하기 위해 ‘신보 지역상생 도시락’ 2500개를 기부했다. 도시락은 독거노인과 장애인 세대 등 취약계층에 연말까지 매주 1회씩 제공될 예정이다.

신보는 2018년부터 기관 설립일(6월1일)과 노동조합 설립일(5월6일)을 전후해 각종 사회공헌활동을 펼치고 있다.

신보 관계자는 “사회공헌활동이 복지 사각지대에 놓여있는 지역사회 취약계층에게 도움이 되길 희망한다”고 전했다.

송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr