'감히 中에 붙어?' 美, UAE F-35 판매 '먹구름'

첨단 무기 정보 中 유출 가능성 우려

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 조 바이든 미국 행정부가 도널드 트럼프 전 정부가 결정한 아랍에미리트(UAE)에 대한 F-35 스텔스 전투기 판매를 재검토하고 있다는 보도가 나왔다. UAE가 중국과 밀착 관계에 있다는 우려가 배경이라는 분석이다.

월스트리트저널(WSJ)은 25일(현지시간) 바이든 행정부가 UAE에 대한 210억달러 규모의 F-35 및 드론 판매에 대한 입장이달라지고 있다고 보도했다. 바이든 행정부는 지난 4월 기존 F-35 판매 계획을 유지하겠다는 입장을 확인한 바 있다.

상황 반전은 미 정보 당국이 최근 UAE에 중국 인민해방군 소속 항공기가 착륙해 정체 미상의 화물을 하역한 것을 포착했기 때문이다.

미국은 UAE를 중동 내 핵심 우방으로 대해왔는데 갑작스러운 친 중 정책 노선에 우려하고 있다. 한 고위당국자는 WSJ에 "UAE와 중국의 관계 밀착이 미국산 무기 판매에 먹구름을 드리우고 있다"라고 전했다.

미국 측은 UAE에 최첨단 무기를 판매할 경우 중국 측이 이에 대한 정보를 취득할 가능성을 염려하고 있다. F-35와 같은 최첨단 전투기에 대해 중국이 접근할 수 있게 되면 미국의 안보에 큰 구멍이 뚫릴 수 있다는 우려인 셈이다.

앞서 트럼프 전 행정부는 UAE와 이스라엘의 관계 정상화를 중재하며 반대급부로 UAE에 F-35를 판매하기로 한 바 있다.

