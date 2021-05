양자암호통신 시범사업 본격 착수…한미정상회담 후속조치

[아시아경제 조슬기나 기자] 과학기술정보통신부는 미래 핵심기술인 양자산업 생태계 활성화를 지원하기 위해 2021년도 15개 기관을 대상으로 ‘양자암호통신 인프라 시범구축’을 본격 추진한다고 25일 밝혔다.

양자정보통신은 전 세계가 주목하고 있는 미래 핵심기술이다. 지난 21일 한미 정상회담에서도 향후 양국 간 양자분야(통신·센서·컴퓨팅 등) 기술개발 협력과 인력교류를 확대하기로 한 바 있다.

특히 양자암호통신은 다른 양자 기술과 달리 비교적 빠른 초기 상용화가 진행되고 있다. 정부는 한미 양자정보통신 협력의제의 첫 번째 후속조치로 이번 시범 사업을 통해 양자 산업경쟁력을 기르고 향후 양국의 산업계·연구계간 교류 및 선순환 생태계 구축의 기반으로 활용한다는 계획이다.

이날 조경식 과기정통부 제2차관 주재로 개최된 양자암호통신 착수보고회에는 수요기관, 통신사업자, 장비제조사 등이 참석해 양자암호통신 사업 추진계획과 한미 양국의 양자암호통신 교류 활성화를 위한 민관 협력 방안을 논의했다.

양자암호통신 시범사업은 양자암호통신과 양자난수발생기, 양자내성암호 등 양자 관련 기술을 민간·공공 영역에서 실증하고 시장 활성화를 위한 응용서비스를 발굴하기 위한 것이다 2020년~2021년 총 290억원이 투입된다.

지난해에는 시범사업으로 군·관 협력용 비화통신서비스(해군3함대, 전남도청), 실손 보험처리를 위한 환자의료정보 전달 서비스(연세의료원 등) 등 16개 분야에서 적용됐으며, 이를 토대로 올해부터 48개 정부부처를 연결하는 ‘차세대 국가융합망(행정안전부)’ 사업에 양자암호통신이 적용되는 성과를 거두기도 했다.

올해는 공공기관 행정·시설보안(대전시청, 대전상수도본부, 정수사업소), 의료기관 간 원격협진(순천향대병원 서울·부천) 등 15개 수요기관에서 19개 서비스를 개발·실증할 예정이다.

구체적으로 SK브로드밴드 컨소시엄은 대전상수도본부 등에 양자난수발생기(QRNG)를 활용해 요금, 침입탐지정보 등 보안 정보를 암호화한 후 양자암호통신(QKD)으로 보안전송한다. KT 컨소시엄은 지상작전사령부(2군단) 드론 영상, 순천향대 병원의 의료 정보 등 보안 정보를 양자키를 활용해 암호화한 후 QKD을 활용한다. LG유플러스 컨소시엄 역시 새로운 암호알고리즘인 양자내성암호(PQC)를 적용해 예매정보, 출입정보 등 보안 정보를 암호화한 후 기존 네트워크를 통해 전송한다.

과기정통부는 시범사업을 통해 활용되는 양자암호통신 장비들의 성능 및 신뢰성을 높이기 위한 보안성 검증을 지원하고, 향후 다양한 수요기관이 양자암호통신을 손쉽게 도입할 수 있도록 공공·의료·산업분야의 그간의 실증사례를 정리한 ‘양자암호통신 시범인프라 구축·운영 종합 가이드’도 발간하기로 했다.

조 차관은 향후 “양자 기술은 미래 기술 패권을 좌우할 주요 기술로, 세계 각국이 경쟁적으로 투자하고 있는 상황에서 지난 한미 정상회담에 양국 간 기술개발, 인력양성 등 협력이 포함된 것은 매우 고무적이며, 향후 우리도 보다 적극적인 투자와 노력을 통해 양국 간 협력을 확대할 필요가 있다”고 강조했다.

그는 “향후 양자분야에 대한 기술개발을 적극 추진하면서 본 사업을 통해 시장에서 활용할 수 있는 우수한 시범 사례도 적극 도출하여 양자산업이 실험실에서 더 나아가 산업계로도 확산되는 생태계 조성이 가능하도록 적극 지원하겠다”고 덧붙였다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr