[아시아경제 박지환 기자] 코위버는 엘지유플러스와 90억원 규모의 2021년 PTN(패킷 전달망 전송장비) 메트로 장비 공급계약을 체결했다고 24일 공시했다.

이는 지난해 말 연결 기준 매출액 대비 11.0% 수준이다. 계약기간은 2022년 5월31일까지다.

