관악구 맞춤형 도시계획 본격화...봉천지역·신림지구중심 지구단위계획 재정비 추진

지구단위계획 재정비 5년 경과로 제도적·사회적 여건 변화 및 관련계획 반영을 위한 재정비...남부순환로변 일대 전략적 정비방안 마련, 서울시 서남권 발전 중심축으로 발돋움하는 계기

[아시아경제 박종일 기자] 관악구(구청장 박준희)는 제도적·사회적 여건변화에 따른 지속가능한 지역발전의 발판을 마련하기 위한 지구단위계획 재정비 용역에 착수했다.

구는 지구단위계획 재정비 용역을 통해 도시기본계획인 2030 서울플랜 등 상위 및 관련계획에서 제시하고 있는 서울 서남권 신성장 중심지로 거듭나기 위한 세부계획을 수립할 방침이다.

이번 용역에서는 신림역 중심의 상업·문화기능 활성화, 경전철 신림선 개통, 서부선 연장, 봉천천 생태하천 복원 등 지역 여건변화에 대응하는 발전 방향 제시, 전략적 지역환경 개선 등을 검토한다.

특히 지구단위계획의 정확한 현황진단을 통해 기존 계획의 문제점을 보완하고 관악구 위상에 걸맞은 미래상을 제시, 지역특성에 맞는 실현가능한 계획을 수립할 계획이다.

각 구역은 남부순환로와 지하철 2호선이 지나고, 경전철 신림선 및 서부선 개통 예정인 서남권 교통의 요충지로 봉천지역중심 지구단위계획구역은 2016년에, 신림지구중심 지구단위계획구역은 2015년에 재정비됐다.

이후 여건변화에 대응하기 위한 재정비 시기가 도래, 지난해 8월 서울시 사전타당성 심의가 가결돼 지구단위계획 재정비 수립 근거가 마련됐다.

신림지구중심(신림동 1428번지 일대, 면적 약 50만㎡)은 서남권 신림역 일대를 상업·문화 중심지로 강화, 경전철 신설 역세권 주변을 근린상업중심지로 육성하는 방안을 마련한다.

봉천지역중심(봉천동 822-5번지 일대, 면적 약 64만㎡)은 남부순환로 일대 상업·업무기능 육성, 샤로수길 구역 편입, 정비구역 해제 지역 등 미개발 노후블록에 대한 도시환경정비 방안을 마련하는 것을 목적으로 한다.

또 그동안 운영해 온 지구단위계획의 정확한 진단을 통해 기존 계획의 문제점을 보완, 지역특성에 맞는 실현가능한 계획을 수립할 예정이다.

구는 지난 4월 신림지구중심, 5월 봉천지역중심의 용역업체 선정을 완료했으며 2022년 11월까지 2개 구역에 대한 용역을 마무리할 계획이다.

이번 지구단위계획 재정비는 2023년 상반기 결정을 목표로 계획안을 작성, 주민의견 수렴 과정 및 서울시 도시건축공동위원회 등을 거쳐 최종 확정한다.

박준희 구청장은 “지구단위계획 재정비로 관악구 남부순환로변 일대가 서남권 발전의 중심축으로 발돋움하는 계기가 될 것”이라며 “우리 구의 지역적 여건과 특성을 고려한 실현성 높은 계획을 수립, 주민들의 삶의 질을 높이고 살기 좋은 관악을 만들기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

