모더나 CEO "삼성에 백신 기술 이전할 것"…韓에 백신 공장 생기나

[아시아경제 김소영 기자] 미국 제약회사 모더나가 백신 생산 기술을 이전해 국내에서 위탁생산하고, 나아가 한국에 백신 공장을 설립할 계획 또한 검토 중인 것으로 전해졌다.

스테판 방셀 모더나 CEO는 23일 보도된 SBS '8뉴스'와 인터뷰에서 "모더나는 삼성에 기술을 이전할 것이다"라며 이같이 밝혔다.

그는 "삼성바이오로직스는 백신을 병에 주입할 것이다. 이 과정은 지금 정말 큰 병목 현상이 벌어지고 있는 부분"이라면서 "우리는 세계 최고 회사와 파트너가 돼서 정말 기쁘다"고 소회를 밝혔다.

방셀 CEO는 한국의 협조를 당부하는 취지의 발언도 했다. 그는 "정부는 이런 과정을 원활하게 하는 데 큰 역할을 할 수 있다"며 "우리는 문재인 대통령과 담당 부서가 그런 일을 할 것이라고 확신한다"고 말했다.

그는 또 "우리는 잠재적으로 모더나 백신 생산 공장을 한국에 짓는 방안을 검토하고 있다"며 한국에 백신 공장이 설립될 가능성도 시사했다.

다만 방셀 CEO는 이전할 기술이 무엇인지는 자세히 밝히지 않았으며, 삼성바이오로직스가 생산할 백신 가운데 얼마나 많은 물량이 한국에 공급될지도 아직 결정되지 않았다고 설명했다.

그는 "이번 주 초 유럽에서 생산된 모더나의 첫 백신 물량이 한국에 보내질 예정이며, 앞으로 몇 달 안에 한국과 계약한 4천만 회 분량을 받게 될 것"이라고 덧붙였다.

한편 방셀 CEO는 "코로나바이러스는 지구를 떠나지 않을 것이다. 독감 주사처럼 코로나 백신을 해마다 추가 접종을 해야 할 수도 있다"고 내다봤다.

앞서 정부는 미국 제약사 모더나사(社)가 삼성바이오로직스와 코로나19 백신 위탁생산 계약을 체결한 데 더해 국내에 직접 mRNA(전령RNA, 메신저 리보핵산) 백신 생산 시설을 갖출 의지도 갖고 있다고 밝힌 바 있다.

