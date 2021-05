이마트24, 24일 하루 상품권 할인·쿠폰 증정 이벤트

성수기 앞두고 브랜드 각인효과 기대

[아시아경제 조인경 기자] 이마트 이마트 139480 | 코스피 증권정보 현재가 151,000 전일대비 2,000 등락률 -1.31% 거래량 185,387 전일가 153,000 2021.05.21 15:30 장마감 관련기사 "매장 바꾸니 매출도 증가" … 대형마트, 리뉴얼 전략으로 선회'정용진 코드' 연타석 홈런 SSG닷컴-아모레퍼시픽, 단독상품·프로모션 등 협업 확대 close 24가 24일을 '이마트24데이'로 정하고 상품권 및 쿠폰 할인 혜택, 페이백 이벤트 등 다양한 혜택을 제공한다고 23일 밝혔다.

2~3분기 편의점 성수기를 앞두고 24라는 숫자를 통해 이마트24를 각인시키고, 고객 재방문을 유도하기 위해 기획했다는 게 이마트24 측 설명이다.

우선 24일 새벽 0시부터 티몬을 통해 이마트24에서 현금처럼 사용할 수 있는 1만원 모바일 상품권 7000장을 선착순으로 7500원에 판매한다. 고객들은 상품권 구매만으로도 2500원의 이익을 얻을 수 있다.

이날 하루 동안 이마트24에서 페이코인으로 5000원 이상 결제할 경우엔 2400원을 페이백받을 수 있다.

이마트24 모바일 앱에서는 19세 이상이면 누구나 참여할 수 있는 '이마트24데이 룰렛 이벤트'를 열어 4명에게 순금 2.4g을 증정한다. 또 이마트24 모바일 앱에 가입하는 고객 2만4000명에게는 1만원 이상 결제 시 사용할 수 있는 1000원 할인 쿠폰 5매도 준다.

한편, 이마트24는 24일부터 31일까지 와인 12종을 최대 47% 할인 판매하고 캔맥주 28종에 대해서는 8캔을 1만8000원에 판매한다.

이마트24 유창식 마케팅팀장은 "이마트24데이엔 다양한 혜택을 제공해 고객들이 자연스럽게 이마트24 떠올리고 방문할 수 있도록 준비했다"며 "고객 반응과 가맹점 매출 증대 효과 등을 살핀 후 행사를 매월 진행할지 여부를 결정할 것"이라고 말했다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr