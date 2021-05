▲김혁(LF 스포츠사업부장 상무)씨 부친상= 김숭언씨 별세, 김옥동씨 남편상, 김혁(LF 스포츠사업부장 상무)·김영(코코리색채연구소 대표)씨 부친상, 두용형(카세이브 대표)씨 장인상, 남미연(봄그리고여름 대표)씨 시부상, 22일, 일산명지병원 장례식장 7호실, 발인 24일, 031-810-5477

