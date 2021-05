팀 쿡 애플 CEO "앱스토어 폐쇄성, 돈 아닌 사용자 생각"

[아시아경제 김유리 기자] 앱스토어 수수료 부과를 놓고 게임 개발사 '에픽게임즈'에 소송을 당한 애플의 팀 쿡 최고경영자(CEO)가 21일(현지시간) 법정에 나와 "폐쇄적인 앱스토어 운영은 돈 때문이 아니라 사용자를 위한 것"이라고 말했다.

월스트리트저널(WSJ)은 쿡 CEO가 이날 미국 캘리포니아주 오클랜드 연방법원에서 열린 재판에 증인으로 나와 이같이 밝혔다고 보도했다. 쿡 CEO는 "우리는 돈에 대해서는 전혀 생각하지 않고 있다. 우리는 사용자에 대해 생각한다"고 말했다. 애플이 이윤 때문에 앱스토어를 독점 운영하면서 높은 수수료를 물리고 있다는 에픽게임즈의 논지에 반박한 것이다.

애플이 쿡 CEO를 증언대에 세우기로 한 건 그가 판사에게 호소력있게 메시지를 전달할 것이란 자신감을 반영한 것이라고 월스트리트저널은 평가했다. 쿡 CEO는 이날 4시간 넘게 증언대에서 증언했다.

이 재판은 인기 1인칭 슈터(FPS) 게임 '포트나이트' 개발사 에픽게임즈가 애플의 앱스토어 운영 관행이 반(反)독점법 위반이라며 소송을 제기해 열렸다. 에픽게임스는 애플이 경쟁 앱스토어의 등장을 막으면서 앱스토어를 독점 운영하는 데다 앱 판매액의 30%에 달하는 과도한 수수료를 받고 있다며 소송했다.

쿡 CEO는 이날 에픽게임스의 주장에 대해 다른 앱스토어를 금지하고 판매되는 모든 애플리케이션을 꾸준히 검토하는 조치가 이용자들에게 보안을 제공한다고 반박했다. 애플은 1주일에 약 10만개 앱을 살펴보고 이 중 약 4만개에 대해 퇴짜를 놓는다며 이런 리뷰 절차를 없애면 앱스토어가 '해로운 난장판'이 될 것이라고 했다. 그는 또 애플이 구글과 삼성전자 같은 회사들로부터 거센 경쟁에 직면해 있다며 앱 생태계에 대한 애플의 투자가 개발자들에게 많은 가치를 창출했다고 주장했다.

쿡 CEO는 이번 소송을 촉발한 인앱(in-app) 결제 시스템에 대해서도 개발자들에게 요금을 부과하는 것이 중요하다며 인앱 결제 시스템이 없으면 엉망이 될 것이라고 덧붙였다.

재판관 이본 곤살레스 로저스 판사는 게임 개발자들이 버는 돈은 애플이 버는 돈에 비해 불공평하게 적은 것 같다고 말했다. 그는 또 애플의 인앱 결제 시스템은 경쟁에 직면해 있지 않다면서 왜 개발자들이 애플의 결제 시스템이 아닌 더 저렴한 결제 옵션이 있다는 것을 이용자들에게 알리지 못하도록 하는지 물었다.

쿡 CEO는 이에 대해 앱스토어에는 게임 개발자들에게 잠재적 이익이 될 수 있는 고객을 끌어들일 무료 앱도 많이 있다며, 독자 결제를 허용하면 본질적으로 애플이 지식재산권으로 얻을 수익을 모두 포기하는 셈이라고 주장했다.

이번 재판에 대한 결론은 오는 24일 날 것으로 예상됐다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr