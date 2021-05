美 FDA 전 국장 "코로나19, '조용한 여름' 후 겨울 고전 예상"

[아시아경제 김유리 기자] 스콧 고틀리브 전 미국 식품의약국(FDA) 국장은 코로나19와 관련, '조용한 여름'을 보낸 후 날씨가 추워지면서 다시 고전할 가능성이 있다고 21일(현지시간) 전망했다.

이날 고틀리브 전 국장은 CNBC 방송에서 미국의 코로나19 신규 확진자가 향후 몇 주 계속 줄어들 것으로 예상하면서도 "대유행이 끝났다고 선언할 수 있을 것 같지는 않다"고 말했다. 그는 "코로나바이러스의 확산이라는 측면에서 우리는 매우 조용한 여름을 보낼 것으로 생각하나 이후 겨울이 되면서 다시 코로나19와 씨름해야 할 것"이라고 내다봤다.

1년여 만에 미국 일평균 신규 확진자 수가 3만명을 밑돌게 된 데 는 백신뿐 아니라 따뜻한 날씨, 기존 감염자들의 면역력도 원인이 됐다는 설명이다. 대부분 주가 식당 영업 제한, 마스크 규정 등을 완화했지만 아직도 많은 미국인이 코로나19 이전의 삶으로 돌아가지 않고 있다는 점도 최근 확진자 감소의 배경이라고 설명했다.

고틀리브 전 국장은 "백신을 맞지 않은 인구 중 이전 감염자 비율이 3분의 1 이상이고 현재 인구의 절반 가량이 최소 1회 이상 백신을 접종했다고 가정하면 우리는 꽤 높은 면역 수준에 도달했다"고 말했다. 그는 미국의 누적 확진자 수가 3300만여명이나, 실제 감염자 수는 공식 집계보다 많을 것이라고 관측했다.

고틀리브 전 국장은 도널드 트럼프 행정부 시절 FDA 국장을 지냈다. 현재 미국 제약사 화이자 이사로 재직 중이다.

