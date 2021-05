경남도, 제2대 총괄건축가에 허정도 건축가 위촉

21일, 김경수 도지사 집무실에서 제2대 총괄건축가 위촉장 수여식

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경상남도는 허정도 건축가를 제2대 '경상남도 총괄 건축가'로 위촉했다고 21일 밝혔다.

창원 출신인 허정도 건축가는 대한민국 건축 대전 초대작가(1998-2000), 한국건축 100년 展 특별기획전 초대작가(1999)로 활동한 바 있다.

대표 작품으로는 창원시 팔용동 주민회관(1993. 창원시 제5회 건축상 대상), 거창 샛별초등학교(1995. 제1회 경상남도 건축상 대상), 한국태양유전(2001. 제4회 경상남도 건축상 대상), 경남도립미술관(2004) 등이 있다.

주요저서로는 '도시 불량주거지 재개발 연구', '전통 도시의 식민지적 근대화', '도시의 얼굴들' 등이 있다.

도는 2019년 5월부터 총괄 건축가 제도를 운영 중이다.

총괄 건축가는 경남도의 공간 정책 및 전략 수립에 대한 자문 또는 건축·도시 디자인과 관련된 의견을 제시하는 역할을 담당한다.

허정도 총괄 건축가는 앞으로 2년간 이러한 임무를 수행하며 건축 정책위원회의 당연직 위원장도 함께 맡게 된다.

한편 위촉장 수여에 앞서 김 지사는 지난 2년간 초대 총괄 건축가로 활동한 민현식 건축가에게 감사의 뜻으로 명예도민증과 감사패를 전달하기도 했다.

영남취재본부 박새얀 기자 sy77@asiae.co.kr