'치사율 50%' 인도 곰팡이균 감염 7000여명 넘어

[아시아경제 조현의 기자] 코로나19 확진자가 폭증하고 있는 인도에서 치사율이 50%에 달하는 곰팡이균에 감염된 사람이 7000명을 넘으면서 공포감이 커지고 있다.

21일 현지 언론 힌두스탄타임스에 따르면 전날 인도 연방정부는 19일 기준 털곰팡이증에 걸린 사람이 7251명으로 집계됐다고 밝혔다.

서부 마하라슈트라주와 구자라트주에서만 지금까지 각각 2000건과 1200건의 감염 사례가 보고됐다고 AFP통신은 전했다.

털곰팡이증으로 사망한 사람은 지금까지 219명이라고 힌두스탄타임스가 자체 집계를 통해 보도했다.

흙이나 썩은 과일 등에서 흔히 볼 수 있는 털곰팡이에 감염되는 이 병은 코피를 흘리고 눈 부위가 붓거나 피부가 검게 변하는 등의 증상이 나타나는 희귀 질병이다. 눈, 코 외에 뇌와 폐 등으로 전이가 될 수 있다.

치사율은 50%에 달한다. 다만 8주가량 항곰팡이 정맥 주사를 맞으면 어느 정도 치료가 가능한 것으로 알려졌다.

털곰팡이증은 코로나19 사태 이전에는 면역력이 떨어진 당뇨병 환자에서 가끔 발견됐다. 하지만 최근에는 코로나19 감염자나 음성 판정 후 회복하고 있는 사람들이 잇따라 감염되고 있다.

의학계는 코로나19 치료 과정에서 염증 방지를 위해 스테로이드를 복용한 환자의 면역력이 떨어지면서 털곰팡이균 감염에 노출됐다고 보고 있다.

일부 지역은 털곰팡이균 감염이 유행 중이라고 공식 선언했다. 서부 라자스탄주, 구자라트주, 남부 텔랑가나주 등은 감염자가 늘자 이같은 대책에 나섰다.

환자 200여명이 발생한 수도 뉴델리는 이들 환자를 위한 별도 병동도 마련했다. 연방정부는 각 주 정부에 털곰팡이증을 필수 신고 감염병으로 분류하고 적극 대응할 것을 지시했다.

