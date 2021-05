"목격자 거짓으로 꾸몄다"…경찰 불신 속 미확인 의혹 난무

'골든건' 설명에도 억측 제기

전문가들 "적극 설명 필요"

[아시아경제 이정윤 기자] 한강공원에서 실종됐다 숨진 채 발견된 대학생 손정민(22)씨 사건과 관련해 경찰의 발표에도 온라인에선 확인되지 않은 의혹이 잇따라 제기되고 있다. 최근에는 실종 당일 신원미상의 남성이 한강에 입수하는 것을 봤다는 목격자들이 등장하자 ‘경찰이 거짓으로 꾸몄다’는 취지의 주장도 올라왔다. 전문가들은 경찰에 대한 불신 탓에 이러한 억측이 등장하고 있다고 지적한다.

21일 한 인터넷 커뮤니티에서는 경찰이 목격자들을 매수한 것 아니냐는 취지의 내용이 담긴 게시글이 올라와 있다. 앞서 서초경찰서는 손씨 실종 당일인 지난달 25일 오전 4시40분께 신원을 알 수 없는 남성이 한강으로 들어갔다는 것을 봤다는 목격자를 확보했다고 밝힌 바 있다. 하지만 작성자는 "사람이 물에 들어갔는데 신고를 하지 않은 게 이상하다"며 의혹을 제기했다. 손씨와 마지막까지 함께 있었던 친구 A씨의 범행을 덮기 위해 목격자를 만들어 냈다는 것이다.

전문가들은 목격자의 진술이 거짓일 가능성은 희박하다고 판단한다. 임명호 단국대 심리학과 교수는 "다수가 목격하게 되면 침묵이 발생하거나 119 등에 신고가 늦어지는 경우가 발생하는데 ‘내가 아니어도 다른 사람이 하겠지’라는 심리 때문이며 이를 방관자 효과라고 한다"면서 "7명의 목격자가 당시 상황을 봐 거짓 진술은 아니라고 생각하며 방관자 효과가 영향을 미쳐 신고를 하지 않은 것으로 보인다"고 설명했다.

‘골든건’의 의미에 대해서도 경찰이 설명을 내놨지만 이 역시 신뢰를 주지 못하고 있다. 골든건은 손씨와 A씨가 마지막으로 함께 찍은 동영상에 나오는 단어로 그 뜻을 두고 여러 해석이 나왔다. 경찰은 골든건이 힙합 가수를 의미하는 것으로 보인다고 밝혔다. 하지만 유튜버를 중심으로 골든건이 리그오브레전드라는 온라인 게임과 관련이 있고 해당 게임을 하던 손씨와 A씨 사이에서 갈등이 생겨 범죄가 발생했다는 의혹이 나왔다. 경찰이 행방이 묘연한 A씨의 휴대전화가 ‘아이폰8 스페이스 그레이’라고 밝혔지만 민간구조사가 발견한 빨간색 아이폰이 A씨의 것이며 경찰이 이를 숨기려고 한다는 주장도 한동안 입길에 올랐다.

임 교수는 경찰의 설명에도 쏟아지는 억측이 불신에서부터 시작한다고 진단한다. 그는 "정인이 사건 등을 살펴보면 과거 경찰이 사람들에게 실망감을 준 적이 많아 의구심을 가지고 있다"며 "의혹과 의문에 대해 경찰은 국민의 알 권리를 보장한다는 차원에서 친절하고 적극적으로 설명해 줄 필요가 있다"고 말했다.

이건수 백석대 경찰학과 교수는 "명확하지 않은 내용을 유포할 경우 자칫 법적 책임을 지게 되고 과거에 생겨난 불신을 현재 상황에까지 들이대면 경찰과 공권력을 믿지 못하게 될 수 있다"며 "경찰의 발표를 부정하거나 틀렸다고만 하는 게 아니라 우선 인식한 뒤 잘못된 부분이 있다면 객관적인 사실을 바탕으로 짚어나가는 게 옳은 방법"이라고 했다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr