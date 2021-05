옐런도 규제 동참‥"1만불 이상 가상화폐 거래 신고 의무"

미 재무부 발표

가상화폐 탈세 만행 경고

세수 확대차원 가상화폐 규제 강화

비트코인 등 상승세 축소

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 중국에 이어 미국에서도 가상화폐에 대한 당국의 경고가 등장했다. 가상화폐로 얻은 이익에 대해 철저히 과세하겠다는 것이다. 가상화폐 매매 확대 과정에서 발생할 수 있는 세금 구멍을 차단하겠다는 의지로 풀이된다.

재무부의 방침이 발표되며 비트코인 값은 하루 전 폭락 후 이어오던 반등을 축소하고 있다.

미 재무부는 20일(현지시간) 1만달러 이상의 모든 가상화폐 거래에 대해 국세청(IRS)에 보고해야 한다는 지침을 발표했다.

재무부는 특히 "가상화폐가 탈세를 포함한 불법 활동을 광범위하게 촉진하고 있어 문제를 야기하고 있다"라고 지적했다.

재무부는 조 바이든 행정부의 인프라 투자 계획 마련을 위한 세수 확보 차원의 IRS 업무 확대와 관련해 이같이 밝혔다.

앞서 재닛 옐런 재무부 장관은 상원 인준 청문회에서 "많은 가상화폐가 주로 불법 금융에 사용되는 것으로 생각한다. 그런 사용을 축소하고 돈세탁이 안 이뤄지도록 하는 방안을 검토해볼 필요가 있다"라고 언급했었다.

IRS는 2020년부터 미국 개인들에게 가상화폐 매매로 얻은 자본이득에 대해 과세하고 있다.

재무부의 발표 이후 비트코인 등 가상화폐값은 내림세를 보이고 있다. 이날 비트코인은 오전 중 4만2000달러에 거래됐지만, 재무부 발표 이후 3만9000달러대로 하락했다. 24시간전 대비 상승률도 0.9%로 줄었다.

도지코인 값은 일론 머스크의 지지 속에 42센트까지 상승했지만 이후 39센트대로 축소됐다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr