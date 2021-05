이재명지사 '가짜 SNS 계정' 급증…경기도, 신속한 제보 당부

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 이재명 경기도지사를 사칭하는 SNS 계정이 늘고 있다며 도민들에게 각별한 주의와 함께 신속한 제보를 당부했다.

경기도는 20일 경기뉴스광장 '경기도지사 사칭 SNS 계정 주의 안내'를 통해 최근 이재명 지사를 사칭한 가짜 SNS 계정들이 생겨나고 있다고 전했다.

도는 그러면서 이재명 지사의 인스타그램 계정명은 '2_jaemyung'이고 공식 인증마크가 붙어 있으며 약 30만명의 팔로워가 함께 하고 있다고 설명했다.

도는 아울러 이재명 지사 SNS는 민원 등 공식적인 답변 요청이 없는 한 DM(Direct Message)으로 먼저 인사를 하거나 사적인 용도로 사용하는 경우는 없다고 못박았다.

도는 특히 가짜 계정은 더 이상 개인의 문제가 아니고 수법도 정교해지고, 일반인 계정까지도 사칭의 대상이 되고 있다고 심각성을 지적했다.

도는 따라서 타인을 사칭해 부정확한 정보와 왜곡된 메시지를 확산시키고 사적 이익을 챙기려는 사람들이 자리잡을 수 없도록 도민들의 적극적인 대응을 당부하는 한편 가짜 계정을 발견하면 즉시 제보하고, 신고 버튼을 눌러 달라고 당부했다.

