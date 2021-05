삼일회계법인·아모레퍼시픽 등 현직 멘토, 청년 200명과 '랜선 직무멘토링'…서울시-용산 드래곤즈 협력

삼일회계법인, 아모레퍼시픽, CJ CGV, HDC신라면세점, HDC현대산업개발 등 5개 기업 임직원 35명, 청년 204명 참여

[아시아경제 임철영 기자] 서울시자원봉사센터가 현직자 멘토와의 만남으로 청년들이 미래를 준비하고 설계할 수 있도록 지난 20일 용산드래곤즈 기업 5곳 임직원 35명과 함께 청년 204명을 대상으로 온라인 직무 멘토링 ‘랜선잡(job)담(talk)’을 진행했다고 21일 밝혔다.

서울시자원봉사센터는 2019년부터 다양한 기업 및 관공서와 함께 사회진입을 준비하는 청년들과 임직원 프로보노를 연결하는 온·오프라인 직무 멘토링 프로그램을 운영해오고 있다.

용산 드래곤즈는 2018년 용산구 소재 민·관·학이 모여 결성된 연합 봉사단으로 4년째 공동으로 봉사활동하며 지역사회 문제해결에 적극 힘써오고 있다. 이번에는 코로나19로 미래를 준비하기 더욱 어려워진 청년세대를 지원하기 위해 삼일회계법인, 아모레퍼시픽, CJ CGV, HDC신라면세점, HDC현대산업개발 등 5개 기업이 힘을 모았다.

멘토링은 총 17개 직무분야에서 임직원 봉사자 1명과 청년 3~6명이 소그룹으로 매칭돼 90분간 진행됐다. 청년들은 사업기획, MD, 홍보, 마케팅, 영업, 영업관리, 인사, 회계, 법무, IT기획 중 관심 직무를 선택해 참여했다. 멘토링은 임직원과 청년의 참여동기 및 기대사항 나눔을 통한 자기소개, 직무소개, 직무환경 및 비전, 준비방법 등 임직원의 지식과 경험담 나눔, 사전 및 자유 질의응답, 청년에게 전하고 싶은 이야기 및 상호간 참여 소감 나눔 순으로 이뤄졌다.

특히 이번 프로그램은 다섯 기업의 연합 멘토링으로 진행돼, 청년들에게 보다 다양한 산업에서 직무의 세계를 경험해볼 수 있는 기회가 됐다. 사업기획 분야에 지원한 대학생 임서연 씨(24)는 “사회진입을 준비하면서 여태껏 내가 알고 있던 직업들이 너무나도 편협했다는 것을 깨달았다. 커지는 불안감에 비해 찾을 수 있는 정보는 한계가 있어 막막하던 중, 놓칠 수 없는 기회라고 생각했다”며 “현직자 멘토의 이야기를 통해 내게 맞는 직무가 무엇일지 고민해보고 궁금증을 해결하는 것만으로도 큰 도움이 될 것 같다”고 말했다.

영업관리 분야에 지원한 최수아씨(21)는 “작년 대학교 입학 후 코로나 때문에 등교도 거의 못해보고 아는 선배도 없어 누군가에게 물어볼 기회조차 없었다”며, “이번 기회로 현직에서 종사하는 멘토의 생생한 이야기를 듣고 앞으로 내가 진로를 찾고 성장하기 위해서는 무얼 해야 하는지 알고 싶다”고 참여동기를 밝혔다.

멘토링에 참여한 한 임직원 봉사자는 "현재의 업(業)을 선택하기까지 많은 시행착오를 겪었다. 청년들이 본인의 진로를 정함에 있어 나처럼 시행착오를 겪지 않았으면 하는 마음으로 참여했다"며 "나의 경험을 나눔으로써 청년들이 막연한 불안감을 해소하고 미래를 설계하는 데 도움이 될 수 있으면 좋겠다"고 말했다.

서울시자원봉사센터 김의욱 센터장은 “인생에 있어 누군가와의 만남은 변화의 시작이 되기도 한다. 동선이 달라 만날 수 없었던 현직자-청년들이 연결되는 특별한 경험은 서로에게 앞으로 나아갈 새로운 동력이 될 거라 믿는다”고 말했다.

온라인 직무 멘토링은 다양한 기업·단체 및 관공서와 함께 매월 1~2회 진행될 예정이며 서울동행 홈페이지 공지사항에서 확인할 수 있다. 자세한 사항은 서울시자원봉사센터 청년사업팀으로 문의하면 된다.

