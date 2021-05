[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 20일 오전 영등포구 대림동에 위치한 신대림초등학교 인근 통학로에서 등교하는 학생, 학부모와 만나 대화를 나누었다.

채 구청장과 관계 직원들은 ‘탁트인 통학로 만들기’ 문구가 쓰여진 조끼를 입고 신대림초등학교 인근 주요 통학로의 안전 관리 현황을 점검, 자녀와 등교중인 학부모와 만나 가볍게 소통하는 시간을 가졌다.

채현일 구청장은 “아이들의 꿈이 시작되는 기로인 통학로가 밝고 안전하게 유지될 수 있도록 지속적으로 점검하고 관리해나가겠다”고 전했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr