[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남의 한 철강 제품 생산 공장에서 노동자가 기계에 머리가 끼이는 사고로 숨졌다.

20일 광양경찰서 등에 따르면 이날 오전 8시 20분께 전남 광양시 태인동 한 철강 제품 생산 공장에서 40대 노동자 A씨가 압착 설비에 머리가 끼이는 사고를 당했다.

사고 현장을 발견한 동료가 119에 신고했고, A씨는 병원으로 이송됐으나 숨진 것으로 알려졌다.

A씨는 이 공장의 정규직 직원이며 사고가 난 설비에서 생산 업무를 담당한 것으로 전해졌다.

경찰은 안전 지침 준수 여부 등 사고 경위를 조사하고 있다.

