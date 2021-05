[아시아경제 지연진 기자]20일 인텔리안테크 인텔리안테크 189300 | 코스닥 증권정보 현재가 66,400 전일대비 5,300 등락률 +8.67% 거래량 241,079 전일가 61,100 2021.05.20 10:51 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-14일[클릭 e종목]"저궤도 위성 산업 본격화…인텔리안테크 실적 개선"스페이스X 1조 조달·상장 기대…우주항공株 대기권 돌파할까 close 가 우리나라의 달탐사 소식에 8% 넘게 강세를 보이고 있다.

인텔리안테크는 이날 오전 10시37분 기준 전거래일대비 8.35% 상승한 6만6200원에 거래되고 있다. 이 종목은 지난 18일에도 9.11% 뛴 바 있다.

주가는 지난 18일 우리나라가 미국이 주도하는 달탐사연합체에 참여하며 오는 21일 한미 정상회담 문구에도 포함하는 방안을 추진중이라는 보도가 나오면서 급등세다.

앞서 인텔리안테크는 지난 14일 저궤도 위성 통신 관련 신규 사업에 투자하기 위해 700억원 규모의 유상증자를 결의했다고 공시했다.

