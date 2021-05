김해시, 22일 제4회 ‘뮤즈페스타’ 비대면 개최 … 유튜브로 온라인 관람

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 김해시가 22일 여성 축제 제4회 ‘뮤즈페스타’를 무관중 실시간 온라인 방송으로 비대면 개최한다.

김해서부문화센터 하늬홀에서 진행되는 이번 축제는 사단법인 맥커뮤니티, 김해서부문화센터, 김해 청소년 문화의 집이 공동 주최 주관하고, 여성가족부, 경상남도, 김해시가 후원한다.

주제는 시대의 흐름 속에서도 변하지 않는 아름다움에 관한 이야기다.

1부는 청소년들이 기획하고 준비한 뮤즈 콘서트 ‘별별유스’를 선보인다. 여성 축제를 바라보는 청소년들의 시각, 여성친화도시 김해에 대한 청소년들의 생각을 진솔하게 나눠 보고, 난타, 댄스, 밴드 공연 등을 펼친다.

2부는 화장법을 소재로 한 토크콘서트 ‘뮤즈톡톡’이 진행된다. 고조선부터 현대에 이르기까지 역사 속에서 나타나는 우리나라 화장법과 인식의 변화에 관해서 얘기를 나누고, 모래예술, 메이크업 시연, 토론 등이 진행될 계획이다.

축제는 22일 1부 오후 2시, 2부 오후 6시 30분 각각 90분가량 진행된다. 유튜브 ‘마TV’를 통해 실시간 송출된다.

행사 관계자는 “이번 공연을 통해 진정한 아름다움은 무엇인지에 대해 한 번쯤 생각해볼 수 있는 계기가 되길 바란다”고 전했다.

영남취재본부 이상현 기자 lsh2055@asiae.co.kr