이제 끓이지 마세요…CJ제일제당, '비비고 비빔유수면' 출시

흐르는 물에 1분 해동, 초간편 제품

국내 최초 불(火) 필요 없는 비빔국수

[아시아경제 임혜선 기자] CJ제일제당 CJ제일제당 097950 | 코스피 증권정보 현재가 451,500 전일대비 7,000 등락률 -1.53% 거래량 6,275 전일가 458,500 2021.05.20 09:11 장마감 관련기사 줄잇는 호실적에 목표가 상향 두배 늘었다[클릭 e종목]CJ제일제당, '포스트 코로나' 실적 개선세…NH "최선호주 유지"[e공시 눈에 띄네] 코스피-10일 close 이 여름 면 시장에 출사표를 던졌다.

CJ제일제당 CJ제일제당 097950 | 코스피 증권정보 현재가 451,500 전일대비 7,000 등락률 -1.53% 거래량 6,275 전일가 458,500 2021.05.20 09:11 장마감 관련기사 줄잇는 호실적에 목표가 상향 두배 늘었다[클릭 e종목]CJ제일제당, '포스트 코로나' 실적 개선세…NH "최선호주 유지"[e공시 눈에 띄네] 코스피-10일 close 은 흐르는 물에 1분 해동으로 간편하게 즐길 수 있는 냉동면 ‘비비고 비빔유수(流水)면’ 2종을 출시한다고 20일 밝혔다. 끓는 물에 익힐 필요가 없는 비빔국수는 국내 최초다.

이번에 선보이는 제품은 ‘소고기고추장비빔유수면’, ‘들기름간장비빔유수면’ 등이다. 삶아낸 면과 고명이 급속 냉동된 상태로 붙어있어 통째로 채반에 놓고 흐르는 물에 풀어주면 되는 초간편 제품이다.

삶는 과정 없이도 쫄깃한 면발을 살리기 위해 CJ제일제당 CJ제일제당 097950 | 코스피 증권정보 현재가 451,500 전일대비 7,000 등락률 -1.53% 거래량 6,275 전일가 458,500 2021.05.20 09:11 장마감 관련기사 줄잇는 호실적에 목표가 상향 두배 늘었다[클릭 e종목]CJ제일제당, '포스트 코로나' 실적 개선세…NH "최선호주 유지"[e공시 눈에 띄네] 코스피-10일 close 만의 차별화된 ‘유수해동기술’을 적용했다. 반죽부터 다르게 배합해 ‘만 번 치댄’ 면발을 최적의 조건으로 알맞게 익힌 후 급속냉동해, 쫄깃하면서 탱탱한 면발을 구현한 것이다.

비빔소스는 CJ제일제당 CJ제일제당 097950 | 코스피 증권정보 현재가 451,500 전일대비 7,000 등락률 -1.53% 거래량 6,275 전일가 458,500 2021.05.20 09:11 장마감 관련기사 줄잇는 호실적에 목표가 상향 두배 늘었다[클릭 e종목]CJ제일제당, '포스트 코로나' 실적 개선세…NH "최선호주 유지"[e공시 눈에 띄네] 코스피-10일 close 전문 셰프의 레시피를 적용, 비빔국수 전문점 수준의 비법 소스 맛을 그대로 살렸다. 소고기고추장소스는 다진 소고기를 볶아 깊은 풍미를 더하고 매콤함을 살렸고, 들기름간장소스는 감칠맛 도는 간장에 향긋한 들기름이 어우러져 고소함을 끌어올린 것이 특징이다.

사전 조사를 통해 소비자 목소리를 충실히 반영했다. 비빔면 양이 다소 부족하고 부재료가 없어 아쉽다는 의견에 따라, 시중 비빔면 한 개 반 정도의 넉넉한 양을 담았다. 또한 애호박, 양파, 당근, 목이버섯, 표고버섯 등 오색 비빔 고명을 넣어 부재료 추가 없이도 한끼 식사로 충분하도록 했다. 가격은 2인분 기준 6480원이다.

국내 비빔면 시장은 지난해 1500억원 규모로 가파른 성장세를 보이고 있다. 특히 올 여름 역대급 무더위가 예상되면서 업체간 경쟁은 더 치열해질 것으로 전망된다. CJ제일제당 CJ제일제당 097950 | 코스피 증권정보 현재가 451,500 전일대비 7,000 등락률 -1.53% 거래량 6,275 전일가 458,500 2021.05.20 09:11 장마감 관련기사 줄잇는 호실적에 목표가 상향 두배 늘었다[클릭 e종목]CJ제일제당, '포스트 코로나' 실적 개선세…NH "최선호주 유지"[e공시 눈에 띄네] 코스피-10일 close 은 ‘비비고 비빔유수면’의 특장점을 앞세워 소비자를 사로잡는다는 목표다. ‘비비고 유수면’은 식품전문몰 CJ더마켓과 카카오메이커스에서 19일부터 사전예약 판매한다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr