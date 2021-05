GS25, 미리 주문하고 매장서 받아가는 '픽업25' 서비스 도입

전국 1000개 점포 500여개 상품, '요기요'로 주문 뒤 원하는 시간에 방문

[아시아경제 조인경 기자] GS리테일이 운영하는 편의점 GS25가 고객이 상품을 주문한 후 점포를 방문해 상품을 받아갈 수 있는 '픽업25' 서비스를 시작한다고 20일 밝혔다.

배달 앱 '요기요'의 포장 카테고리를 통해 방문하기를 원하는 픽업25-GS25 매장을 먼저 선택하고, 상품을 정해 결제한 뒤 희망 픽업 시간을 결정하면 주문 내역이 점포로 통보된다. 점포에서 상품을 준비하면 고객에게 알람이 전달돼 받아가는 방식으로, 서비스 이용료는 무료다.

이 서비스를 이용하면 고객은 점포를 방문해 쇼핑에 소요되는 시간과 결제하는 시간을 줄일 수 있다. 특히, 조리에 시간이 소요되는 '치킨25'의 경우 고객이 픽업25 서비스로 주문하면 원하는 시간에 따뜻하고 맛있는 상품을 받아갈 수 있다. 상품 픽업 시 신분증 확인을 거치면 주류 픽업도 가능하다.

GS25는 우선 전국 1000여 점포, 약 500개 상품에 대해 서비스를 시작하고, 점차 운영점과 주문 가능 상품 수를 확대해 나갈 계획이다.

GS25는 픽업25 오픈 기념 프로모션으로 오는 31일까지 치킨25(쏜살치킨 1종)를 5000원 할인한다. 또 요기요에서 운영중인 구독경제 '슈퍼클립'을 이용하면 일부 상품을 제외하고는 1만원 이상 주문 시 주문 건당 3000원을 추가로 할인받을 수 있다.

성찬간 GS25 편의점MD부문장은 "고객들의 쇼핑 시간을 절약하고 만족도를 높이는 동시에 점포 운영 효율성을 높일 수 있는 다양한 차별화 서비스를 선보이겠다"고 말했다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr