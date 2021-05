LG 퓨리케어 360°공기청정기, 2명 중 1명은 '알파' 구매

[아시아경제 김흥순 기자] LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 149,500 전일대비 500 등락률 -0.33% 거래량 293,739 전일가 150,000 2021.05.20 10:56 장마감 관련기사 LG전자, '시그니처 키친 스위트' 논현 쇼룸서 온라인 요리 강의"가전제품 접근성 높여라" LG전자, 장애인 접근성 자문단 발족"교육 분야 로봇 활용 알린다"…교육 박람회 참석한 LG 클로이 로봇 close 가 올해 초 선보인 'LG 퓨리케어 360° 공기청정기 알파'가 인기를 끌고 있다.

20일 LG전자에 따르면 LG 퓨리케어 360° 공기청정기 알파는 이달 들어 LG 퓨리케어 360° 공기청정기 판매량 가운데 절반 이상을 차지했다. 알파 모델은 지난 2월 말 출시 후 약 3개월 만에 주력 판매 제품으로 떠올랐다.

LG전자는 서울 남산에 위치한 '반얀트리 클럽 앤 스파 서울'과 제휴를 맺고 퓨리케어 360° 공기청정기 알파 체험 마케팅도 진행하고 있다. 객실은 물론 프런트, 레스토랑 등에서 퓨리케어 360° 공기청정기 알파의 차별화된 성능과 디자인을 경험할 수 있다.

LG전자에 따르면 LG 퓨리케어 360˚공기청정기 알파는 기존 퓨리케어 360˚공기청정기 플러스 대비 청정면적이 100㎡에서 114㎡로 넓어졌다. 위쪽과 아래쪽에 위치한 클린부스터의 청정거리도 기존 대비 더 늘었다.

고객은 별도로 구매 가능한 인공지능 센서를 집안의 집중적으로 공기 관리가 필요한 곳에 두고 알파 제품과 연동시키면 공기청정기만 사용할 때 보다 오염된 공기를 약 5분 더 빠르게 감지한 후 해당 공간을 청정한다. 인공지능 센서는 최대 3개까지 연결할 수 있다.

이 제품은 또 ▲운전모드 변경, 필터 교체시기 등을 알려주는 음성안내 ▲사용 시간과 필터에 쌓인 먼지양을 바탕으로 압력 차이를 측정해 필터교체 시기를 더 정확하게 알려주는 필터수명센서 ▲항바이러스·항균 효과가 있는 V트루토탈케어필터 등 다양한 편의 기능과 위생 기능도 갖췄다.

LG전자는 차분하면서도 편안한 느낌의 네이처 그린 색상을 적용한 오브제컬렉션 모델도 추가로 선보이며 고객 선택의 폭을 넓혔다.

박준성 LG전자 한국영업본부 에어솔루션마케팅담당은 "집에 머무르는 시간이 길어지면서 필수가전인 공기청정기의 고객 니즈가 더욱 다양해지고 있다"며 "고객의 라이프스타일에 최적화된 퓨리케어 공기청정기를 통해 새로운 고객 가치를 지속 제공할 것"이라고 말했다.

