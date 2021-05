부실급식에 이어 '부실피복'…끊이지 않는 軍 논란

[아시아경제 권서영 인턴기자] 군에서 병사들에게 지급해온 베레모와 운동복 수십 만 개가 불량품인 것으로 드러나 논란을 빚고 있다.

오늘(19일) 국민의힘 윤주경 의원실은 방위사업청이 군에 피복류 6개 품목을 납품한 18개 업체를 대상으로 조사한 결과 베레모, 운동복 등 3개 품목을 납품한 8개 업체가 기준 규격에 미달하는 불량 제품을 납품했다고 밝혔다.

적발된 8개 업체는 지난 5년간 총 베레모 30만6천여 벌, 춘추 운동복 19만5천여 벌, 여름 운동복 30만8천여 벌을 군에 납품한 것으로 알려졌다. 이 중 5곳은 지난해 육군에 여름 운동복을 납품했으며, 2곳은 춘추 운동복, 1곳은 베레모를 납품한 것으로 드러났다.

특히 한 업체가 납품한 육군의 여름 운동복 바지는 땀 흡수 속도 평가에서 품질 기준인 2초 이하에 한참 못 미치는 19초의 수치로 평가됐다. 이 외에도 땀으로 인한 변색 및 변형 기준, 또는 방수 기준에 미달하거나 훨씬 쉽게 찢어지는 의류와 베레모를 납품한 업체도 다수 있다고 알려졌다.

윤 의원실 측은 이런 사태를 두고 피복류의 품질 보증 방식의 허점을 지적했다. 군수품은 그 종류에 따라 품질 보증 기준이 달라지는데, 피복류는 '단순품질보증형(i형)'의 기준에 따라 완제품을 두고 평가된다. 납품 업체가 공인성적기관의 성적서를 제출하면 방사청에서 그 진위만을 확인하는 방식이다. 이 때문에 일부 업체가 이 과정을 악용하여 공인성적기관 의뢰 시 정상적인 제품을 납입해 승인을 받아낸 뒤, 실제 납품 시 기준에 미달하는 제품을 공급했다는 것이 윤 의원실 측의 설명이다.

이에 방사청은 불량품을 납품한 업체 중 계약이 종료된 1개 업체에 관해서는 검찰에 수사를 의뢰하고, 나머지 7개 업체에 대해서는 시정 조치를 취하도록 요구했다. 또한 방사청은 이와 같은 사례의 재발을 막기 위해 불량 업체를 즉각 퇴출할 수 있도록 '원 스트라이크 아웃제'의 도입을 고려하고 납품된 군수품에 대해서 무작위 검사를 시행하겠다고 밝혔다.

권서영 인턴기자 kwon1926@asiae.co.kr