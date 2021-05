오뚜기, '제1회 푸드 에세이 공모전' 시상식 개최

[아시아경제 임혜선 기자] 오뚜기는 18일 서울시 강남구에 위치한 오뚜기센터 에서 ‘제1회 푸드 에세이 공모전’ 시상식을 개최했다고 밝혔다.

올해 처음으로 개최된 이번 공모전은 음식을 통해 스위트홈과 밝은 사회를 구현하자는 취지에서 마련됐다. 지난 2월 22일부터 4월 12일까지 약 50일의 공모전 기간 동안 지속적인 관심과 참여로 올해 처음 개최된 공모전임에도 5533편이 넘는 작품이 접수됐다. 참가자들은 특정 브랜드, 특정 음식에 국한되지 않고 다양한 음식들을 소재로 저마다 소중하고 특별했던 과거의 경험들을 글에 담았다.

심사는 1차, 2차 전문가 심사위원의 엄정한 심사를 진행, 오뚜기상을 비롯해 으뜸상 1편과 화목상 4편, 사랑상 60편 등 총 66편의 수상작이 최종 선정됐다. 수상작들은 표절검증 서비스인 카피킬러를 활용하여 표절 여부를 확인하는 검사도 함께 진행됐다.

오뚜기상은 남명혜씨의 ‘케이크는 어찌되어도 좋아 ? 엄마의 카스텔라가 알려준 인생 레시피-’ 작품이 선정됐다.

