충남, 기업유치 효과 ‘고용·투자’ 두 배 이상 증가

[아시아경제(내포) 정일웅 기자] 충남지역 기업유치가 고용과 투자 부문의 증가로 이어졌다.

17일 충남도에 따르면 지난 1월~4월 공장을 준공하고 가동한 기업은 총 279개로 지난해 같은 기간(230개)보다 49개(18.7%) 늘었다.

시군별 신규 준공·가동 기업은 천안 91개, 아산 83개, 당진 24개, 금산 22개, 공주·보령 각 14개, 홍성 13개, 예산 9개 등으로 분포했다. 업종별로는 조립금속기계가 69개로 가장 많았고 전기전자통신 47개, 식품 37개, 자동차부품 21개, 비금속 20개 등이 뒤를 이었다.

특히 이들 기업의 투자금액은 총 1조9291억원으로 전년(1~4월 6464억원)대비 3배 가까이 늘었고 고용인원은 5280명으로 전년( “ 2605명)ㄷ비 2배가량 늘어난 것으로 집계된다.

도 관계자는 “코로나19 장기화로 기업의 어려움이 커지고 있지만 도의 인센티브 정책 등이 투자를 이끌어내는 동력으로 작용하는 분위기”라며 “도는 앞으로도 국내 우량 기업을 유치하는데 행정력을 집중해 지역경제 활성화의 밑거름을 마련하겠다”고 말했다.

